Токаев примет участие во внеочередных выборах президента Казахстана

Действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет принимать участие во внеочередных выборах президента страны. Его кандидатуру на съезде выдвинула демократическая партия "Ак жол" ("Светлый путь").

Всего партия рассматривала четыре кандидатуры, но больше всего голосов набрал действующий глава страны.

"На съезде были предложены четыре кандидатуры в качестве претендентов в кандидаты на выборы от партии. Больше всего голосов получила кандидатура Касым-Жомарта Токаева", — сказали ТАСС в пресс-службе партии.