На Запорожском направлении идёт масштабная перегруппировка сил ВСУ

ВСУ готовятся к новому наступлению и уже начали масштабную перегруппировку на Запорожском направлении, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Происходит оппозиционное противостояние, идут артиллерийские дуэли. Идёт перегруппировка большого количества соединений", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".

Перебросив военных с Харьковского направления в Днепропетровск, ВСУ отправили их большую часть на Херсонское и Запорожское направления — в районы Орехова и Гуляйполя с перспективой удара по городам Васильевка и Пологи, отметил Рогов. По его словам, в настоящее время это "наиболее горячие" направления.