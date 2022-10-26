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Регион
Опубликовано 26 октября 2022, 06:07
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На Запорожском направлении идёт масштабная перегруппировка сил ВСУ

Рогов: На Запорожском направлении идёт перегруппировка сил ВСУ

ВСУ готовятся к новому наступлению и уже начали масштабную перегруппировку на Запорожском направлении, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Происходит оппозиционное противостояние, идут артиллерийские дуэли. Идёт перегруппировка большого количества соединений", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".

Перебросив военных с Харьковского направления в Днепропетровск, ВСУ отправили их большую часть на Херсонское и Запорожское направления — в районы Орехова и Гуляйполя с перспективой удара по городам Васильевка и Пологи, отметил Рогов. По его словам, в настоящее время это "наиболее горячие" направления.

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Ранее Лайф писал, что тактическая группа ВСУ потеряла десятки бойцов и отступила после провальной атаки в направлении Куземовки в Луганской Народной Республике. В результате уничтожено свыше 30 украинских бойцов, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.

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ТАСС / AP / LIBKOS

Николь Вербер
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