Староверы рассказали о предложении папы римского Путину и Зеленскому

Папа римский Франциск предложил провести в Ватикане переговоры президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

По его словам, об этом понтифик сообщил ему в ходе телефонного разговора и рассказал о готовности предоставить инфраструктуру Ватикана для проведения большой конференции по безопасности в Европе с участием России, Украины, НАТО и ЕС.

Севастьянов также назвал папу римского подходящей кандидатурой на роль "модератора" для урегулирования конфликта на Украине из-за его нейтральной позиции — "осуждал войну, не осуждая Россию и президента Путина". По его словам, понтифик — уникальный персонаж, обладающий большим авторитетом, который готов тратить время на примирение.