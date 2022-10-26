Староверы рассказали о предложении папы римского Путину и Зеленскому
Глава ВСС: Папа римский предложил провести переговоры Путина и Зеленского в Ватикане
Папа римский Франциск предложил провести в Ватикане переговоры президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
По его словам, об этом понтифик сообщил ему в ходе телефонного разговора и рассказал о готовности предоставить инфраструктуру Ватикана для проведения большой конференции по безопасности в Европе с участием России, Украины, НАТО и ЕС.
Севастьянов также назвал папу римского подходящей кандидатурой на роль "модератора" для урегулирования конфликта на Украине из-за его нейтральной позиции — "осуждал войну, не осуждая Россию и президента Путина". По его словам, понтифик — уникальный персонаж, обладающий большим авторитетом, который готов тратить время на примирение.
"Макрон продемонстрировал, что папа римский устраивает Европу как переговорщик. Позже выяснилось, что он приемлем и для российской стороны. <...> Главное — не "затроллить", не замолчать эту идею, а последовать приглашению папы Франциска", — приводит его слова РИА "Новости".
Как писал Лайф, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон попросил папу римского Франциска поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным и патриархом Кириллом, чтобы ускорить процесс урегулирования украинского кризиса. Причём представитель Кремля Дмитрий Песков положительно оценил его обращение. А Ватикан увидел "добрый знак" в реакции Пескова на предложение Макрона по Украине.
ТАСС / AP / Andrew Medichini