Очевидец рассказал об издевательствах украинских силовиков над пленными

Украинские силовики жестоко издеваются над военнопленными в лагере в Днепропетровске. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил вернувшийся из украинского плена военнослужащий из ДНР Владислав Егильницкий.

"Очень жёстко издевались… Днепропетровская колония. <…> Когда воздушные тревоги, людей заставляют стоять на коленях всю воздушную тревогу или, например, часа четыре петь гимн. Там именно издевались, унижали", — признался боец.

Также он рассказал, что лагерь для военнопленных "Запад-1", где его держали, является первым лагерем, где находились только военнопленные. Егильницкий подчеркнул, что в основном пленных на Украине содержат в обычных СИЗО, тюрьмах и лагерях.