Очевидец рассказал об издевательствах украинских силовиков над пленными
Вернувшийся из плена боец ДНР: В Днепропетровске украинские силовики издевались над пленными
Украинские силовики жестоко издеваются над военнопленными в лагере в Днепропетровске. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил вернувшийся из украинского плена военнослужащий из ДНР Владислав Егильницкий.
"Очень жёстко издевались… Днепропетровская колония. <…> Когда воздушные тревоги, людей заставляют стоять на коленях всю воздушную тревогу или, например, часа четыре петь гимн. Там именно издевались, унижали", — признался боец.
Также он рассказал, что лагерь для военнопленных "Запад-1", где его держали, является первым лагерем, где находились только военнопленные. Егильницкий подчеркнул, что в основном пленных на Украине содержат в обычных СИЗО, тюрьмах и лагерях.
Ранее освобождённый в результате обмена российский военный Павел Юн рассказал об издевательствах, которые он пережил в украинском плену. Глаза пленных были завязаны на протяжении первых минимум десяти дней, поэтому происходившее с ним Павел мог воспринимать только на слух и осязание. По его словам, изначально россиян привезли в какое-то здание на допрос. Там из пленных в прямом смысле выбивали показания, параллельно издеваясь над ними.
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