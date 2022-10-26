Очевидец рассказал, как пленных на Украине наказывали за жалобы

Руководство украинской колонии для военнопленных "Запад-1" запрещало пленным жаловаться на условия содержания, в том числе на переработки, во время проверок представителей ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК). В случае же жалоб сотрудники учреждения наказывали пленных. Об инцидентах рассказал освобождённый из украинского плена военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий.

"Как-то раз один наш парень в личном общении пожаловался Красному Кресту, а они (украинские силовики. — Прим. Лайфа) потом узнали, что кто-то пожаловался на то, что мы перерабатываем, и нас заставили 500 раз приседать. Они говорили, что пускай человек выйдет, скажет, кто сказал, что мы перерабатываем, никто не вышел, и мы приседали коллективно", — поделился он в разговоре с РИА "Новости".

Егильницкий уточнил, что военнопленные занимались работами в промзоне, собирали ящики для яблок, сбивали поддоны, кололи щепку. Кроме того, они собирали подарочные пакеты. Рабочий день должен был длиться восемь часов, но администрация колонии заставляла перерабатывать.

"После восьми часов отработанной работы нас заставляли заниматься работой по территории. Например, мы рвали траву руками, под дождём, и они говорили, что если вы не хотите рвать траву, то занимайтесь тогда дальше пакетами. В итоге они делали так, что мы сами принимаем решение заниматься работой оплачиваемой, но они строго запрещали говорить о том, что мы перерабатываем", — вспомнил военнослужащий.

Егильницкий добавил, что в колонии "Запад-1" есть специальная стена, которая не просматривается камерами, возле неё пленных и наказывали.