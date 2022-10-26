Развенчан миф о "быстром и надёжном" обогащении

Получение высокой прибыли предполагает изучение инструментов для приумножения капитала. Об этом сообщил директор департамента частного банковского обслуживания "Новикомбанка" Александр Сычков. Он подчеркнул, что "быстрого и надёжного" обогащения не бывает.

В беседе с агентством "Прайм" эксперт заявил, что есть более надёжные способы накопления. Так, вклады позволят сохранить накопления и получить доход, перекрывающий инфляцию. По словам Сычкова, главный плюс этого инструмента — ликвидность (возможность забрать свои сбережения из банка в любой момент). Он советует каждый месяц отчислять около пяти-десяти процентов от своего дохода на случай непредвиденных обстоятельств.

"Держать эти средства тоже лучше на вкладе, чем инвестировать в ценные бумаги, так как на фондовом рынке одинаково возможны два сценария: ты можешь хорошо заработать, а можешь всё потерять", — предупредил специалист.

Кроме того, добавил Сычков, другие инструменты требуют обладания определёнными навыками, знаниями и большого количества времени, но при этом не гарантируют положительного результата.