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26 октября, 02:20

Развенчан миф о "быстром и надёжном" обогащении

Эксперт Сычков призвал ежемесячно отчислять 5–10% дохода на непредвиденные ситуации

Получение высокой прибыли предполагает изучение инструментов для приумножения капитала. Об этом сообщил директор департамента частного банковского обслуживания "Новикомбанка" Александр Сычков. Он подчеркнул, что "быстрого и надёжного" обогащения не бывает.

В беседе с агентством "Прайм" эксперт заявил, что есть более надёжные способы накопления. Так, вклады позволят сохранить накопления и получить доход, перекрывающий инфляцию. По словам Сычкова, главный плюс этого инструмента — ликвидность (возможность забрать свои сбережения из банка в любой момент). Он советует каждый месяц отчислять около пяти-десяти процентов от своего дохода на случай непредвиденных обстоятельств.

"Держать эти средства тоже лучше на вкладе, чем инвестировать в ценные бумаги, так как на фондовом рынке одинаково возможны два сценария: ты можешь хорошо заработать, а можешь всё потерять", — предупредил специалист.

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Кроме того, добавил Сычков, другие инструменты требуют обладания определёнными навыками, знаниями и большого количества времени, но при этом не гарантируют положительного результата.

Ранее сообщалось, что мошенники пользуются сайтами – двойниками площадок для инвестирования, чтобы привлекать жертв и вытягивать из них деньги. Злоумышленники предлагают якобы выгодные проекты и инвестиционные фонды, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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