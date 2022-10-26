У горящего в Петербурге склада рухнула крыша

Обрушение кровли горящего склада в посёлке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга произошло на площади в девять тысяч квадратных метров. Об этом сообщил замначальника ГУ МЧС РФ по городу Игорь Титенок.

В беседе с ТАСС он также отметил, что водоисточники находятся на расстоянии от одного до полутора километров, поэтому на первом этапе пожар стремительно распространялся, достигнув площади 12 тысяч квадратов.

"Налицо позднее сообщение о пожаре, потому что к моменту прибытия первого пожарного подразделения площадь пожара составляла уже более тысячи квадратных метров", — сказал Титенок, добавив, что погибших и пострадавших в результате возгорания нет.