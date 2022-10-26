У горящего в Петербурге склада рухнула крыша
Крыша горящего склада в Санкт-Петербурге обрушилась на площади 9 тысяч квадратов
Крупный пожар на складе в Санкт-Петербурге. Фото © LIFE
Обрушение кровли горящего склада в посёлке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга произошло на площади в девять тысяч квадратных метров. Об этом сообщил замначальника ГУ МЧС РФ по городу Игорь Титенок.
В беседе с ТАСС он также отметил, что водоисточники находятся на расстоянии от одного до полутора километров, поэтому на первом этапе пожар стремительно распространялся, достигнув площади 12 тысяч квадратов.
"Налицо позднее сообщение о пожаре, потому что к моменту прибытия первого пожарного подразделения площадь пожара составляла уже более тысячи квадратных метров", — сказал Титенок, добавив, что погибших и пострадавших в результате возгорания нет.
Напомним, вечером 25 октября на складе в Петербурге вспыхнул мощный пожар. Возгоранию был присвоен третий (повышенный) ранг. Изначально была информация, что огнём охвачена одна тысяча квадратов, позже площадь пожара увеличилась до шести тысяч квадратов. К месту пожара был направлен пожарный поезд. Позднее площадь пожара увеличилась до 12 тысяч квадратных метров. К ликвидации возгорания привлечено около 160 человек и 45 единиц техники.