Пожар в шесть тысяч квадратов: К тушению огня на складе в Петербурге привлекли специальный поезд

В посёлке Металлострой в Колпинском районе Санкт-Петербурга на складе вспыхнул мощный пожар. Как сообщили в ГУ МЧС по городу, ЧП произошло вечером во вторник, 25 октября.

В Санкт-Петербурге произошёл мощный пожар на складе. Видео © VK / Металлострой Online

"25 октября в 20:48 поступило сообщение о пожаре по адресу Колпинский район, Металлострой, Северный проезд, д. 8. В здании склада размером 50 на 200 м, высотой 12 м происходит горение. <...> В 21:15 ранг пожара повышен до второго", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Позднее стало известно, что пожару присвоен третий (повышенный) ранг. Общая площадь склада составляет десять тысяч квадратных метров. Изначально была информация, что огнём охвачена одна тысяча квадратов, позже площадь пожара увеличилась до шести тысяч квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

К ликвидации пожара привлекли свыше 60 человек личного состава и около 15 единиц техники МЧС, а также пожарный поезд. К месту возгорания направлена передвижная лаборатория для контроля замеров воздуха в районе пожара.