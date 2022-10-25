Путин: Эффективность таможенного контроля в сравнении с 2021 годом выросла на 65%
Президент России Владимир Путин на встрече заявил о сбалансированности доходов от экспорта и импорта, такое мнение он высказал на встрече с главой ФТС Владимиром Булавиным.
По словам главы государства, прогнозное задание по перечислению денег в федеральный бюджет за девять месяцев выполнено на 105%. Как отметил Путин, экспорт, импорт, доходы от экспорта и импорта "практически сбалансированы". Президент добавил, что на 65% выросла эффективность таможенного контроля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Я хочу вас и всех сотрудников таможенной службы поблагодарить за это. И есть все основания поздравить вас с Днём таможенника", — обратился Путин.
Год назад Владимир Путин также провёл встречу с главой ФТС и во время мероприятия пошутил о работе правительства. В свою очередь, глава службы сообщил, что за девять месяцев текущего года ведомство уже перечислило в федеральный бюджет 4,8 триллиона рублей.
ТАСС/Григоров Гавриил