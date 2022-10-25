Сунак вспомнил Путина и рассмешил британцев в первой же премьерской речи
Читатели Daily Express не оценили слова Сунака о влиянии Путина на британскую экономику
Читатели Daily Express критически отнеслись к словам нового главы Правительства Великобритании Риши Сунака о том, что экономические трудности в стране связаны с действиями российского президента Владимира Путина на Украине.
О том, что Соединённое Королевство переживает глубокий экономический кризис, Сунак заявил в первой же речи на посту премьера. Он высказал мнение, что на финсектор влияют последствия пандемии коронавируса, а энергетические рынки дестабилизированы из-за украинского конфликта.
"Ну давай, объясни нам, как пандемия и действия Путина на Украине разрушили нашу экономику", — обратился к новому главе кабмина один из пользователей.
"Я правильно понимаю, что Сунак собирается разгребать беспорядок, который сам же и устроил?" — задался вопросом второй.
"У него поразительно короткая память, раз он уже забыл, что это он и виновен в наших бедах", — написал ещё один читатель.
"Я поставил на то, что он продержится дольше Трасс. Чувствую, после такой речи я потеряю деньги", — с иронией отмечает следующий комментатор.
Лайф ранее рассказывал, что избрание Консервативной партией Риши Сунака новым премьер-министром Великобритании не обрадовало в стране многих. В частности, некоторые читатели газеты Express болезненно отреагировали на это событие.
Ранее Лайф рассказывал, что экс-министр финансов Британии Риши Сунак остался единственным претендентом на пост премьера после того, как лидер Палаты общин британского Парламента Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру. По версии газеты The Sunday Times, он вместе с супругой-дизайнером занимает 222-е место в списке богатейших людей страны.
ТАСС / Mark Marlow