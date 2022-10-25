Сунак вспомнил Путина и рассмешил британцев в первой же премьерской речи

Читатели Daily Express критически отнеслись к словам нового главы Правительства Великобритании Риши Сунака о том, что экономические трудности в стране связаны с действиями российского президента Владимира Путина на Украине.

О том, что Соединённое Королевство переживает глубокий экономический кризис, Сунак заявил в первой же речи на посту премьера. Он высказал мнение, что на финсектор влияют последствия пандемии коронавируса, а энергетические рынки дестабилизированы из-за украинского конфликта.

"Ну давай, объясни нам, как пандемия и действия Путина на Украине разрушили нашу экономику", — обратился к новому главе кабмина один из пользователей.

"Я правильно понимаю, что Сунак собирается разгребать беспорядок, который сам же и устроил?" — задался вопросом второй.

"У него поразительно короткая память, раз он уже забыл, что это он и виновен в наших бедах", — написал ещё один читатель.

"Я поставил на то, что он продержится дольше Трасс. Чувствую, после такой речи я потеряю деньги", — с иронией отмечает следующий комментатор.

Лайф ранее рассказывал, что избрание Консервативной партией Риши Сунака новым премьер-министром Великобритании не обрадовало в стране многих. В частности, некоторые читатели газеты Express болезненно отреагировали на это событие.