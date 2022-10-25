"Аэрофлот" с 26 октября приостанавливает онлайн-регистрацию на рейсы
Авиакомпания "Аэрофлот" с двух часов ночи по московскому времени 26 октября приостанавливает онлайн-регистрацию на свои рейсы, а также дочерних компаний "Россия" и "Аврора" из-за проведения технических работ. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
"В связи с проведением технических работ с 02:00 мск 26 октября временно приостанавливается онлайн-регистрация на рейсы "Аэрофлота" (а также рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний "Аврора" и "Россия"). Регистрация на рейс по-прежнему доступна без ограничений в аэропорту вылета", — говорится в релизе.
В этой связи "Аэрофлот" просит пассажиров прибывать в аэропорт вылета заранее для прохождения всех предполётных процедур. Кроме того, временно приостанавливается продажа субсидированных перевозок на сайте и в мобильном приложении перевозчика.
Ранее Лайф сообщал, что авиакомпания "Аэрофлот" с 9 октября возобновила полёты в столицу Шри-Ланки Коломбо, Бангкок, а также в индийский штат Гоа.
ТАСС / Гавриил Григоров