Глава МИД Эстонии призвал ЕС ввести девятый пакет санкций против России

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал Евросоюз ввести против России новый, девятый пакет санкций. Об этом он заявил в ходе встречи со своей французской коллегой Катрин Колонна, отметив, что ограничения должны также коснуться и Белоруссии.

"В Евросоюзе важно продвинуться с девятым пакетом санкций, распространить ограничительные меры и на белорусский режим… И установить потолок цен на нефть, чтобы навредить финансированию русской военной машины", — цитирует его пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства.

Рейнсалу также направил соответствующее предложение в Еврокомиссию, в которое входит, помимо всего прочего, применение санкций против российских энергоресурсов.