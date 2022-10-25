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25 октября, 18:40

Глава МИД Эстонии призвал ЕС ввести девятый пакет санкций против России

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал Евросоюз ввести против России новый, девятый пакет санкций. Об этом он заявил в ходе встречи со своей французской коллегой Катрин Колонна, отметив, что ограничения должны также коснуться и Белоруссии.

"В Евросоюзе важно продвинуться с девятым пакетом санкций, распространить ограничительные меры и на белорусский режим… И установить потолок цен на нефть, чтобы навредить финансированию русской военной машины", цитирует его пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства.

Рейнсалу также направил соответствующее предложение в Еврокомиссию, в которое входит, помимо всего прочего, применение санкций против российских энергоресурсов.

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Ранее Рейнсалу призвал Европу не бояться предупреждений России о "красных линиях". По его словам, нужно усилить поддержку Украины.

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Getty Images / Tomas Tkacik / SOPA Images / LightRocket

Матвей Шандрыголов

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