В Ульяновске за подготовку нападения на школу арестовали 17-летнего студента

В Ульяновске суд арестовал 17-летнего студента колледжа, который планировал совершить массовое убийство учеников школы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По версии следствия, обвиняемый во время учёбы в ульяновском колледже публично одобрял террористические акты. Кроме того, он выразил желание совершить массовое убийство учеников школы, в которой ранее обучался. Как уточнили в ведомстве, для этой цели молодой человек приобрёл боеприпасы, а также инструкцию по изготовлению коктейля Молотова и план-схему помещений школы.

Следователи возбудили в отношении юноши уголовное дело о публичном оправдании терроризма, приготовлении к убийству, незаконном приобретении и хранении боеприпасов. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также уточняется, что преступная деятельность была пресечена в ходе совместных мероприятий сотрудников региональных управлений Следственного комитета, ФСБ и ЦПЭ УМВД РФ.