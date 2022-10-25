Илон Маск назвал дату закрытия сделки по покупке Twitter

Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск планирует закрыть сделку по покупке социальной сети Twitter уже 28 октября, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В апреле этого года Илон Маск заявил о намерении купить крупную социальную сеть Twitter. По словам предпринимателя, он хочет добавить ей новых функций. В мае выяснилось, что большая часть её пользователей — боты, после чего Маск отказался от покупки. На данный момент социальная сеть всё же может перейти в руки бизнесмену.