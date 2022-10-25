Илон Маск назвал дату закрытия сделки по покупке Twitter
Bloomberg: Илон Маск планирует закрыть сделку по покупке Twitter 28 октября
Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск планирует закрыть сделку по покупке социальной сети Twitter уже 28 октября, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, миллиардер поделился этими планами накануне в ходе видеоконференции с банкирами, помогающими финансировать покупку компании.
В апреле этого года Илон Маск заявил о намерении купить крупную социальную сеть Twitter. По словам предпринимателя, он хочет добавить ей новых функций. В мае выяснилось, что большая часть её пользователей — боты, после чего Маск отказался от покупки. На данный момент социальная сеть всё же может перейти в руки бизнесмену.
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ТАСС / EPA / Carina Johansen