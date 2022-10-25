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25 октября, 18:20

На Кубани ограничат проезд грузовиков к Керченской переправе с 27 октября

Проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе частично ограничат с 27 октября в Краснодарском крае. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Данные меры позволят сократить время простоя большегрузов и ускорить доставку социально значимых товаров, рассказали в краевом оперативном штабе.

"Согласно документу, с 00:00 27 октября вводится ограничение на въезд и передвижение по территории Краснодарского края грузовых автотранспортных средств, следующих в направлении Крымского полуострова через Керченскую паромную переправу", — указано в сообщении.

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Исключением станут грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, техника, которая нужна для восстановления инфраструктуры, скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.

"Введённые меры... будут действовать до стабилизации ситуации с загрузкой паромов, учитывая возникающие неблагоприятные погодные условия", — подчёркивается в сообщении оперштаба.

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Напомним, в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Изначально Следственный комитет РФ сообщил, что погибло три человека, но позже стало известно о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга, ещё одна жертва теракта — религиовед из Симферополя, а четвёртый — арбитражный судья из Москвы.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Иван Косицын

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