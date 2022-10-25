На Кубани ограничат проезд грузовиков к Керченской переправе с 27 октября

Проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе частично ограничат с 27 октября в Краснодарском крае. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Данные меры позволят сократить время простоя большегрузов и ускорить доставку социально значимых товаров, рассказали в краевом оперативном штабе.

"Согласно документу, с 00:00 27 октября вводится ограничение на въезд и передвижение по территории Краснодарского края грузовых автотранспортных средств, следующих в направлении Крымского полуострова через Керченскую паромную переправу", — указано в сообщении.

Исключением станут грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, техника, которая нужна для восстановления инфраструктуры, скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.