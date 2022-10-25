Конгрессмены-демократы отозвали письмо Байдену с просьбой к переговорам с Россией

Конгрессмены-демократы, призвавшие президента США Джо Байдена к переговорам с Россией, отозвали своё письмо. По словам инициатора документа Памилы Джайпал, оно было подписано ещё несколько месяцев назад, а причина его появления именно сейчас неясна.

"Письмо, направленное вчера, хотя и подтвердило этот базовый принцип, срезонировало с республиканской оппозицией поддержке справедливой защиты украинцев своего национального суверенитета", — написала конгрессвумен.

В свою очередь конгрессвумен Сара Джейкобс, также подписавшая документ, заявила, что при его составлении ситуация была совершенно иной. Сегодня она бы не стала этого делать.

"Нам нужно продолжать экономическую и военную поддержку Украины, чтобы дать им необходимые возможности для окончания [СВО]", — написала она в своем твиттер-аккаунте.