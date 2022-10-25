Конгрессмены-демократы отозвали письмо Байдену с просьбой к переговорам с Россией
Конгрессмены-демократы, призвавшие президента США Джо Байдена к переговорам с Россией, отозвали своё письмо. По словам инициатора документа Памилы Джайпал, оно было подписано ещё несколько месяцев назад, а причина его появления именно сейчас неясна.
"Письмо, направленное вчера, хотя и подтвердило этот базовый принцип, срезонировало с республиканской оппозицией поддержке справедливой защиты украинцев своего национального суверенитета", — написала конгрессвумен.
В свою очередь конгрессвумен Сара Джейкобс, также подписавшая документ, заявила, что при его составлении ситуация была совершенно иной. Сегодня она бы не стала этого делать.
"Нам нужно продолжать экономическую и военную поддержку Украины, чтобы дать им необходимые возможности для окончания [СВО]", — написала она в своем твиттер-аккаунте.
Ранее Лайф писал о письме, подписанном 30 конгрессменами. Они призвали президента Джо Байдена изменить свою стратегию по Украине, начав с Россией переговоры. Позже в Белом доме заявили, что понимают такую точку зрения, однако никакие переговоры невозможны без прямого участия Украины.
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