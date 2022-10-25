Полежайкину из "Папиных дочек" понадобилось удлинение ноги
Актёру Казакову из "Папиных дочек" удлинили ногу после падения с пятого этажа
Актёр Михаил Казаков. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kazakovfly
Актёр Михаил Казаков, наиболее известный по роли Полежайкина в "Папиных дочках", заявил, что ему из-за серьёзной травмы потребовалось удлинение ноги. После падения с высоты и перелома двух ног он долго восстанавливался, а когда избавился от костылей, боль не прекратилась. В итоге выяснилось, что одна из его конечностей стала короче на несколько сантиметров.
"Мне добавили недостающие пять сантиметров ноги. Говорят, ещё месяцев семь с аппаратом ходить и буду бегать, как новенький", — заявил Казаков в эфире телеканала НТВ.
Помимо "Папиных дочек" актёр снимался и в других проектах: "Стройбатя", "Каникулы президента", "Берега", "Моя прекрасная няня – 2: Жизнь после свадьбы", "Побег", "Демон полдня" и "День денег".
В 2020 году Михаил Казаков упал с высоты пятого этажа, пытаясь сделать красивое фото. После этого он перенёс множество операций, а его ноги пришлось буквально собирать по частям.