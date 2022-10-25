Полежайкину из "Папиных дочек" понадобилось удлинение ноги

Актёр Михаил Казаков, наиболее известный по роли Полежайкина в "Папиных дочках", заявил, что ему из-за серьёзной травмы потребовалось удлинение ноги. После падения с высоты и перелома двух ног он долго восстанавливался, а когда избавился от костылей, боль не прекратилась. В итоге выяснилось, что одна из его конечностей стала короче на несколько сантиметров.

"Мне добавили недостающие пять сантиметров ноги. Говорят, ещё месяцев семь с аппаратом ходить и буду бегать, как новенький", — заявил Казаков в эфире телеканала НТВ.

Помимо "Папиных дочек" актёр снимался и в других проектах: "Стройбатя", "Каникулы президента", "Берега", "Моя прекрасная няня – 2: Жизнь после свадьбы", "Побег", "Демон полдня" и "День денег".