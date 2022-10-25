НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 октября, 17:52

Полежайкину из "Папиных дочек" понадобилось удлинение ноги

Актёру Казакову из "Папиных дочек" удлинили ногу после падения с пятого этажа

<p>Актёр Михаил Казаков. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kazakovfly</p>

Актёр Михаил Казаков. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kazakovfly

Актёр Михаил Казаков, наиболее известный по роли Полежайкина в "Папиных дочках", заявил, что ему из-за серьёзной травмы потребовалось удлинение ноги. После падения с высоты и перелома двух ног он долго восстанавливался, а когда избавился от костылей, боль не прекратилась. В итоге выяснилось, что одна из его конечностей стала короче на несколько сантиметров.

"Мне добавили недостающие пять сантиметров ноги. Говорят, ещё месяцев семь с аппаратом ходить и буду бегать, как новенький", заявил Казаков в эфире телеканала НТВ.

Помимо "Папиных дочек" актёр снимался и в других проектах: "Стройбатя", "Каникулы президента", "Берега", "Моя прекрасная няня – 2: Жизнь после свадьбы", "Побег", "Демон полдня" и "День денег".

Смерть отца, убийство в 16 и падение: как жестоко обошлась судьба с Полежайкиным из "Папиных дочек"

Смерть отца, убийство в 16 и падение: как жестоко обошлась судьба с Полежайкиным из "Папиных дочек"

В 2020 году Михаил Казаков упал с высоты пятого этажа, пытаясь сделать красивое фото. После этого он перенёс множество операций, а его ноги пришлось буквально собирать по частям.

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров