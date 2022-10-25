Разведчики группировки "Отважные" в беседе с РИА "Новости" признались, что ждут появления в зоне СВО отечественных ударных беспилотников типа "Орион". По их мнению, эти "охотники с управляемой ракетой" упростят уничтожение гаубиц противника.

У "Ориона" имеется особенная специфика, отметил собеседник агентства. По его словам, они могут висеть в воздухе 24 часа и искать цель, имея при себе ракету. В это же время оператор БПЛА может самостоятельно наблюдать за этим и принимать решение о поражении того или иного объекта, в числе которых могут быть американские гаубицы М777, немецкие САУ и французские Caesar.