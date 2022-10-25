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Опубликовано 25 октября 2022, 17:41

Разведчики "Отважных" ждут российские дроны нового поколения

Разведчики группировки "Отважные" ждут появления беспилотников типа "Орион"

Разведчики группировки "Отважные" в беседе с РИА "Новости" признались, что ждут появления в зоне СВО отечественных ударных беспилотников типа "Орион". По их мнению, эти "охотники с управляемой ракетой" упростят уничтожение гаубиц противника.

"Появление на фронте ударных беспилотников именно отечественного производства намного упростит выполнение задач на фронте. Соответственно сократится время выполнения задачи", — подчеркнул один из бойцов.

У "Ориона" имеется особенная специфика, отметил собеседник агентства. По его словам, они могут висеть в воздухе 24 часа и искать цель, имея при себе ракету. В это же время оператор БПЛА может самостоятельно наблюдать за этим и принимать решение о поражении того или иного объекта, в числе которых могут быть американские гаубицы М777, немецкие САУ и французские Caesar.

Оператор дрона получил ранение, но продолжил наводить удары по ВСУ
Оператор дрона получил ранение, но продолжил наводить удары по ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что США начали изучать беспилотники, которые Россия применяет в ходе специальной военной операции на Украине.

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Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий

Артур Белкин
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