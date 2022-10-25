Разведчики "Отважных" ждут российские дроны нового поколения
Разведчики группировки "Отважные" ждут появления беспилотников типа "Орион"
Разведчики группировки "Отважные" в беседе с РИА "Новости" признались, что ждут появления в зоне СВО отечественных ударных беспилотников типа "Орион". По их мнению, эти "охотники с управляемой ракетой" упростят уничтожение гаубиц противника.
"Появление на фронте ударных беспилотников именно отечественного производства намного упростит выполнение задач на фронте. Соответственно сократится время выполнения задачи", — подчеркнул один из бойцов.
У "Ориона" имеется особенная специфика, отметил собеседник агентства. По его словам, они могут висеть в воздухе 24 часа и искать цель, имея при себе ракету. В это же время оператор БПЛА может самостоятельно наблюдать за этим и принимать решение о поражении того или иного объекта, в числе которых могут быть американские гаубицы М777, немецкие САУ и французские Caesar.
Ранее Лайф сообщал, что США начали изучать беспилотники, которые Россия применяет в ходе специальной военной операции на Украине.
Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий