Россиянам начнут присваивать статус предпенсионера без заявления

Россияне начиная с 2025 года смогут получить статус предпенсионера без подачи каких-либо заявлений при помощи портала "Госуслуги". Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

"С 2025 года информирование о статусе предпенсионера будет вестись в беззаявительном порядке с использованием портала "Госуслуги". Соответствующий законопроект представлен на общественное обсуждение", — говорится в сообщении.

Сейчас для получения статуса предпенсионера необходимо обратиться с заявлением в Пенсионный фонд РФ либо же через портал госуслуг. Сама справка необходима для дальнейшего получения льгот.