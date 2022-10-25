В Госдепе выразили обеспокоенность "углублением альянса" России и Ирана

Белый дом переживает из-за усиления связей между Россией и Ираном. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дженнифер Гавито, выступая на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне.

"Мы обеспокоены углублением альянса России и Ирана, свидетельством которого являются недавние поставки иранских беспилотных летательных аппаратов, применявшихся Россией для уничтожения гражданской инфраструктуры на Украине", — сказала она.

Гавито подчеркнула, что США не собираются бросать Ближний Восток, "оставив вакуум, который заполнят Китай, Россия или Иран". По её словам, также взят курс на деэскалацию с Тегераном, однако будет продолжаться политика сдерживания той его деятельности, которую Вашингтон сочтёт дестабилизирующей.