В Госдепе выразили обеспокоенность "углублением альянса" России и Ирана
Белый дом переживает из-за усиления связей между Россией и Ираном. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дженнифер Гавито, выступая на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне.
"Мы обеспокоены углублением альянса России и Ирана, свидетельством которого являются недавние поставки иранских беспилотных летательных аппаратов, применявшихся Россией для уничтожения гражданской инфраструктуры на Украине", — сказала она.
Гавито подчеркнула, что США не собираются бросать Ближний Восток, "оставив вакуум, который заполнят Китай, Россия или Иран". По её словам, также взят курс на деэскалацию с Тегераном, однако будет продолжаться политика сдерживания той его деятельности, которую Вашингтон сочтёт дестабилизирующей.
"Угрозы Ирана в адрес персонала США в Ираке или где бы то ни было ещё в [ближневосточном] регионе терпеться не будут. И, как мы продемонстрировали, мы будем отвечать, когда происходят атаки на наших людей или интересы", — добавила Гавито.
Ранее газета The Washington Post писала, что Иран якобы поставил России беспилотники. Позже глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон украинского конфликта и не считает правильным поставлять оружие ни Киеву, ни Москве. США же уверены в виновности Ирана и утверждают, что Россия получила от него десятки беспилотников, поэтому Белый дом пригрозил Тегерану санкциями.
Shutterstock