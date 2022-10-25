Стало известно, как подаренная папе римскому книга с Украины попала к Макрону

Редкое издание трактата Иммануила Канта "К вечному миру", которое президент Франции Эмманюэль Макрон подарил папе римскому Франциску, хранилось в Париже более 100 лет и не было украдено из Львова нацистами во время Второй мировой войны. Об этом AFP заявил известный букинист Патрик Ашуэль.

"История этого издания показывает нам, что оно никак не может быть связано с нацистскими грабежами. Я нисколько в этом не сомневаюсь. Кроме того, будучи сам иудеем, я весьма чувствителен к этой теме", — заявил Ашуэль.

Специалист заметил, что данная книга была приобретена у библиотеки во Львове в период между 1850-ым и 1870-ым годами, после чего прибыла во Францию и с 1900-го года находилась в Париже. У Ашуэля она оказалась после того, как он купил книгу у сына частного коллекционера.