Ватикан увидел "добрый знак" в заявлении Кремля по Украине
Ватикан увидел "добрый знак" в реакции Пескова на предложение Макрона по Украине
Государственный секретарь Ватикана (глава правительства) кардинал Пьетро Паролин увидел "добрый знак" в комментарии пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова по предложению лидера Франции Эмманюэля Макрона подключить папу римского Франциска и руководство США к переговорам по Украине.
"Это уже позитивный сигнал, если есть готовность, даже если она носит общий характер и она ещё должна получить конкретное выражение при учёте всех аспектов. Но если есть готовность говорить, то, мне кажется, это знак", — цитирует его ANSA.
Напомним, французский лидер Эмманюэль Макрон попросил папу римского Франциска поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным и патриархом Кириллом, чтобы убедить в необходимости решения украинского вопроса путём дипломатии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков упрекнул Макрона в том, что его инициатива не предполагает бесед с главой Украины Владимиром Зеленским, но при этом он положительно оценил предложение Парижа.
Shutterstock