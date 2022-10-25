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25 октября, 16:42

Васильев: Мы больше не дадим Западу разыграть националистическую карту

Россия больше не позволит Западу "разыгрывать националистические карты, как это было в 1990-е и 2000-е годы на Кавказе". Об этом сказал руководитель фракции "Единой Россия" в Госдуме, председатель Ассамблеи народов России Владимир Васильев в ходе пресс-конференции, посвящённой началу деятельности объединения.

"В условиях беспрецедентной информационной войны, развязанной Западом, мы создаём единую систему, которая позволит сплотить усилия для использования энергии нашего многонационального и многоконфессионального государства в деле укрепления общероссийской гражданской идентичности", — пояснил он.

По его словам, сохранение этнокультурного многообразия народов России, обеспечение межнационального и межконфессионального согласия — это способ профилактики экстремизма и конфликтов на национальной и религиозной почве. Васильев отметил, что в ходе спецоперации себя героически проявили многие народы России, в том числе и Кавказа. А защита страны, своих традиций и ценностей сплотила население.

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Как сообщалось, общероссийская общественно-государственная организация "Ассамблея народов России" объявила о начале работы, а также о старте федеральной информационно-коммуникационной кампании "Народов много — Родина одна".

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ТАСС / Сергей Бобылев

Татьяна Миссуми

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