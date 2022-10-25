МИД объявил об ответе на санкции ЕС из-за новых регионов России

Россия расширила список представителей стран Евросоюза, которым запрещён въезд на территорию РФ в ответ на введённые Брюсселем санкции из-за вхождения в состав страны новых регионов. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"В ответ на абсолютно законное вхождение в состав России ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей Европейский союз принял 6 октября очередные ограничительные меры, нацеленные на сдерживание развития нашей страны. Считаем такие односторонние действия ЕС нелегитимными, подрывающими международно-правовые прерогативы Совета Безопасности ООН", — говорится в сообщении.

В дипведомстве также заметили, что крайне агрессивной линии придерживается и ПАСЕ, которая 13 октября приняла антироссийскую резолюцию, что ещё раз подтверждает правильность решения России выйти из состава организации.

"В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей стран – членов Евросоюза, которым, в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ, запрещён въезд на территорию нашего государства", — говорится в заявлении дипведомства.

В этот список вошли представители европейских структур, занимающихся производством оружия и участвующих в его поставках на Украину. МИД подчёркивает, что дальнейшие недружественные шаги со стороны Запада будут получать своевременный и адекватный ответ.