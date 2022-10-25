Пятеро российских спортсменов получили белорусское гражданство
Пятеро российских спортсменов получили белорусские паспорта, об этом сообщается на сайте президента Белоруссии Александра Лукашенко. Имена россиян не указаны.
"Все они уже показали своё мастерство на белорусских спортивных аренах", — отмечается в заявлении.
Вместе с ними выдали паспорта ещё 350 людям из 26 стран: Азербайджана, Армении, Вьетнама, Германии, Ирана, Казахстана, Латвии, Ливана, Литвы, Сирии, Турции, Украины, Эстонии и других. При этом ряд заявок был отклонён в отношении граждан, которые длительное время нигде не работали либо неоднократно нарушали закон Белоруссии.
Ранее Лайф писал, что российский лыжник Валерий Гонтарь получил гражданство Украины. Также известно, что 28-летний спортсмен покинул Россию и теперь пытается обосноваться и трудоустроиться в Австрии.
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