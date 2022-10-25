Диетолог рассказала, как похудеть после 60 лет

С возрастом мышечная ткань начинает заменяться жировой, а все процессы в организме замедляются. Из-за этого после достижения 60 лет у людей может возникнуть проблема с похудением. Врач-диетолог Ольга Соломатина рассказала "Москве 24" о рекомендациях, с помощью которых можно запустить процесс сброса веса.

Необходимо пересмотреть свой образ жизни, увеличив подвижность, сохраняя мышечную массу и не забывая про здоровый сон. Кстати, во сне вырабатывается соматотропный гормон, сохраняющий мышечную ткань, которая и не даёт человеку набрать вес.

Что касается рациона, то важно убрать из него жирную, сладкую и жареную пищу. Предпочтение стоит отдать тушёной, варёной и приготовленной на пару пище. Нелишним будет заменить белый хлеб цельнозерновым. Есть важно не более трёх раз в день, а перекусывать — два.

"Бобовые должны обязательно быть включены в рацион, вода в адекватном количестве... Можно есть ягоды, фрукты в ограниченном количестве, некрахмалистые овощи, цельнозерновые крупы, нежирное мясо, кисломолочные продукты — обязательно", — подметила Соломатина.

Важно восстанавливать микрофлору кишечника, так как от микробиом зависит множество процессов в нашем теле.