Названы болезни, симптомом которых могут быть слёзы

Образование и последующее выделение слёз — нормальный физиологический процесс, необходимый для защиты, увлажнения и питания человеческих глаз. Однако, по словам врача-кардиолога, терапевта, кандидата медицинских наук Татьяны Романенко, иногда они могут говорить о проблемах со здоровьем.



"В первую очередь это болезни нервной системы. Обычный стресс, синдром эмоционального выгорания — то, чем страдают жители больших городов", — объяснила специалист "Москве 24".

Также повышенное слезоотделение может сигнализировать о проблемах с щитовидной железой. По словам Романенко, когда гормонов щитовидки слишком много, она активизирует работу всех систем организма. При этом слёзы могут негативно повлиять не только на женщин, но и на мужчин.

"Японские учёные установили, что у мужчин, которые смотрят на плачущих женщин, снижается сексуальное влечение. Более того, у них снижается температура и выработка тестостерона", — рассказала она.

Помимо того, кардиолог заверила, что выведение из организма токсинов вместе со слезами — миф.