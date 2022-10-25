Названы болезни, симптомом которых могут быть слёзы
Кардиолог Романенко рассказала о болезнях, симптомом которых могут быть слёзы
Образование и последующее выделение слёз — нормальный физиологический процесс, необходимый для защиты, увлажнения и питания человеческих глаз. Однако, по словам врача-кардиолога, терапевта, кандидата медицинских наук Татьяны Романенко, иногда они могут говорить о проблемах со здоровьем.
"В первую очередь это болезни нервной системы. Обычный стресс, синдром эмоционального выгорания — то, чем страдают жители больших городов", — объяснила специалист "Москве 24".
Также повышенное слезоотделение может сигнализировать о проблемах с щитовидной железой. По словам Романенко, когда гормонов щитовидки слишком много, она активизирует работу всех систем организма. При этом слёзы могут негативно повлиять не только на женщин, но и на мужчин.
"Японские учёные установили, что у мужчин, которые смотрят на плачущих женщин, снижается сексуальное влечение. Более того, у них снижается температура и выработка тестостерона", — рассказала она.
Помимо того, кардиолог заверила, что выведение из организма токсинов вместе со слезами — миф.
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