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Регион
Опубликовано 25 октября 2022, 19:49
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В Госдуму внесли законопроект об освобождении от мобилизации докторов и кандидатов наук

Депутат от КПРФ Михаил Матвеев внёс в Госдуму законопроект, предлагающий освободить от частичной мобилизации кандидатов и докторов наук. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента, официальный отзыв кабмина на него отсутствует.

Матвеев внёс ещё один законопроект, предлагающий освободить от частичной мобилизации "граждан, не проходивших военную службу".

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А ранее депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов предложили освободить от мобилизации ещё одну категорию россиян — мужчин, у которых есть двое детей, а жена в настоящее время беременна третьим. Они направили письмо на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова, попросив предоставить официальную позицию кабмина.

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ТАСС / Станислав Красильников

Александра Вишнякова
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