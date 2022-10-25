В Госдуму внесли законопроект об освобождении от мобилизации докторов и кандидатов наук

Депутат от КПРФ Михаил Матвеев внёс в Госдуму законопроект, предлагающий освободить от частичной мобилизации кандидатов и докторов наук. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента, официальный отзыв кабмина на него отсутствует.

Матвеев внёс ещё один законопроект, предлагающий освободить от частичной мобилизации "граждан, не проходивших военную службу".

А ранее депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов предложили освободить от мобилизации ещё одну категорию россиян — мужчин, у которых есть двое детей, а жена в настоящее время беременна третьим. Они направили письмо на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова, попросив предоставить официальную позицию кабмина.