Айтишникам разрешили повторно просить об отсрочке

IT-специалист в случае увольнения и трудоустройства в новую компанию может подать повторное заявление на отсрочку через "Госуслуги", при этом фирма должна быть аккредитована Минцифры России.

"Мы доработали форму отсрочки от частичной мобилизации. Теперь при смене работодателя можно повторно отправить заявление на отсрочку на "Госуслугах", где необходимо в том числе указать данные о новой компании", — говорится в телеграм-канале министерства.

Там добавили, что правила остались теми же: право на отсрочку от частичной мобилизации имеют сотрудники аккредитованных IT-компаний, которые занимаются разработкой, развитием, внедрением, сопровождением и эксплуатацией IT-решений, задействованы в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.