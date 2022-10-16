"Особая ситуация": В Германии предупредили о риске закрытия больниц

В Германии могут закрыть немалое количество больниц в ближайшее время. Об этом заявил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах. Причиной он назвал рост инфляции и энергетический кризис.

"Больницы находятся в особой ситуации. Если мы не отреагируем быстро и по-настоящему решительно, они будут закрыты", — сообщил Лаутербах в интервью телеканалу ARD.

Он намерен обсудить суммы и алгоритм оказания помощи больницам с министром финансов Кристианом Линднером 18 октября. Министр подчеркнул, что речь о создании особого фонда не идёт. Глава Минздрава ФРГ заявил, что страна не может создавать таковой для каждой кризисной сферы отдельно.