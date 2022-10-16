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16 октября, 19:18

"Особая ситуация": В Германии предупредили о риске закрытия больниц

Глава Минздрава ФРГ предупредил о риске закрытия больниц из-за энергокризиса

В Германии могут закрыть немалое количество больниц в ближайшее время. Об этом заявил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах. Причиной он назвал рост инфляции и энергетический кризис.

"Больницы находятся в особой ситуации. Если мы не отреагируем быстро и по-настоящему решительно, они будут закрыты", — сообщил Лаутербах в интервью телеканалу ARD.

Он намерен обсудить суммы и алгоритм оказания помощи больницам с министром финансов Кристианом Линднером 18 октября. Министр подчеркнул, что речь о создании особого фонда не идёт. Глава Минздрава ФРГ заявил, что страна не может создавать таковой для каждой кризисной сферы отдельно.

Тысячам немецких предприятий предрекли банкротство

Тысячам немецких предприятий предрекли банкротство

Ранее Лайф писал, что в Германии предупредили об усилении инфляции из-за новых мер поддержки экономики. Бундестаг намерен выделить для этого 200 миллиардов евро. Обещанный финансовый пакет ляжет тяжким грузом на долговые обязательства страны, поскольку данную сумму никто не заработал ранее и явно никто её не заработает в ближайшем будущем, предполагает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

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Freepik

Арина Родионова

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