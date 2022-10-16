"Особая ситуация": В Германии предупредили о риске закрытия больниц
Глава Минздрава ФРГ предупредил о риске закрытия больниц из-за энергокризиса
В Германии могут закрыть немалое количество больниц в ближайшее время. Об этом заявил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах. Причиной он назвал рост инфляции и энергетический кризис.
"Больницы находятся в особой ситуации. Если мы не отреагируем быстро и по-настоящему решительно, они будут закрыты", — сообщил Лаутербах в интервью телеканалу ARD.
Он намерен обсудить суммы и алгоритм оказания помощи больницам с министром финансов Кристианом Линднером 18 октября. Министр подчеркнул, что речь о создании особого фонда не идёт. Глава Минздрава ФРГ заявил, что страна не может создавать таковой для каждой кризисной сферы отдельно.
Ранее Лайф писал, что в Германии предупредили об усилении инфляции из-за новых мер поддержки экономики. Бундестаг намерен выделить для этого 200 миллиардов евро. Обещанный финансовый пакет ляжет тяжким грузом на долговые обязательства страны, поскольку данную сумму никто не заработал ранее и явно никто её не заработает в ближайшем будущем, предполагает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
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