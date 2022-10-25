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25 октября, 16:57

Васильев озвучил задачи "Ассамблеи народов России" в новых регионах

Председатель "Ассамблеи народов России", руководитель фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев рассказал о задачах организации на новых территориях страны: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

"Задачи "Ассамблеи" — принимать участие в формировании и доведении до каждого региона нашей страны ключевых подходов государственной политики в сфере межнациональных отношений. Сегодня к этой системной работе уже подключились, что очень приятно, 44 региональных отделения "Ассамблеи", — пояснил он в рамках пресс-конференции, посвящённой началу деятельности объединения.

Васильев добавил, что скоро присоединятся и другие субъекты, в том числе будут открыты региональные отделения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

"Решая задачи по обеспечению безопасности, восстановлению разрушенного хозяйства и жилья на этих территориях, нам также предстоит выстроить работу в культурном и образовательном пространстве, где сегодня востребованы общественные инициативы по укреплению межнационального мира и согласия. Нашей "Ассамблее" предстоит стать эффективным авторитетным инструментом гражданского общества", — подчеркнул политик.

Для укрепления межнационального согласия: "Ассамблея народов России" начала свою работу

Для укрепления межнационального согласия: "Ассамблея народов России" начала свою работу

Ранее Лайф сообщал, что ЛДПР подключится к разработке законов для компаний, пришедших в новые российские регионы, с целью их защиты от потенциально возможных санкций со стороны США, ЕС и других недружественных государств и союзов.

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ТАСС / Эрик Романенко

Ирина Фальке

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