Васильев озвучил задачи "Ассамблеи народов России" в новых регионах

Председатель "Ассамблеи народов России", руководитель фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев рассказал о задачах организации на новых территориях страны: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

"Задачи "Ассамблеи" — принимать участие в формировании и доведении до каждого региона нашей страны ключевых подходов государственной политики в сфере межнациональных отношений. Сегодня к этой системной работе уже подключились, что очень приятно, 44 региональных отделения "Ассамблеи", — пояснил он в рамках пресс-конференции, посвящённой началу деятельности объединения.

Васильев добавил, что скоро присоединятся и другие субъекты, в том числе будут открыты региональные отделения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

"Решая задачи по обеспечению безопасности, восстановлению разрушенного хозяйства и жилья на этих территориях, нам также предстоит выстроить работу в культурном и образовательном пространстве, где сегодня востребованы общественные инициативы по укреплению межнационального мира и согласия. Нашей "Ассамблее" предстоит стать эффективным авторитетным инструментом гражданского общества", — подчеркнул политик.