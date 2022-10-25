Владелец Zara продаст бизнес в России компании из Ливана
Inditex сообщил о скорой продаже российского бизнеса своему ближневосточному франчайзи Daher
Испанский конгломерат Inditex, владеющий в том числе брендами Zara и Bershka, достиг соглашения о продаже своего бизнеса в России ливанской группе Daher, хотя и не исключает возвращения в страну "при новых обстоятельствах". Об этом говорится в распространённом во вторник пресс-релизе испанской компании.
"Inditex достигла первоначального соглашения о продаже своего бизнеса в Российской Федерации группе Daher", — говорится в документе.
Условия сделки позволят сохранить"значительное количество" рабочих мест, поскольку она включает в себя передачу большинства договоров аренды магазинов на территории России, отметили в Inditex. Если арендодатели одобрят смену владельца, помещения испанской фирмы могут быть приспособлены для работы Daher, говорится в пресс-релизе.
Напомним, что о прекращении работы брендов Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius) в России стало известно в начале марта этого года. Однако в июне появилась информация, что магазины принадлежащих компании брендов якобы планируют вернуться в страну, чтобы продать продукцию старого сезона и уже осенью представить новую коллекцию. В результате испанцы продолжили работу на маркетплейсах, причём цены на их одежду, со слов поклонников марки, оказались заметно выше, чем в офлайн-магазинах. А сегодня стало известно, что Zara якобы возвращается в Россию под новым названием — "Новая мода".
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