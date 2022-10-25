Владелец Zara продаст бизнес в России компании из Ливана

Испанский конгломерат Inditex, владеющий в том числе брендами Zara и Bershka, достиг соглашения о продаже своего бизнеса в России ливанской группе Daher, хотя и не исключает возвращения в страну "при новых обстоятельствах". Об этом говорится в распространённом во вторник пресс-релизе испанской компании.

"Inditex достигла первоначального соглашения о продаже своего бизнеса в Российской Федерации группе Daher", — говорится в документе.

Условия сделки позволят сохранить"значительное количество" рабочих мест, поскольку она включает в себя передачу большинства договоров аренды магазинов на территории России, отметили в Inditex. Если арендодатели одобрят смену владельца, помещения испанской фирмы могут быть приспособлены для работы Daher, говорится в пресс-релизе.