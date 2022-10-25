Актриса из "Служебного романа" уехала из больницы с "племянником" и бесследно исчезла
Актриса "Служебного романа" Инна Выходцева пропала после госпитализации
Инна Выходцева. Кадр из фильма "Служебный роман" © Kinopoisk.ru
88-летняя актриса из "Служебного романа" Инна Выходцева пропала в Москве после выписки из госпиталя. Артистка не выходит на связь уже несколько дней.
По информации Starhit, в середине октября её начали беспокоить боли в желудке. Только спустя несколько дней актриса решила обратиться в Институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, где врачи диагностировали отравление. В результате Выходцева осталась в стационаре на неделю.
Из Склифосовского её забирал молодой человек по имени Евгений, который представился племянником. А сама артистка никому из друзей о госпитализации не рассказала. Когда её выписывали, узнать звезду было сложно: Выходцева ни с кем не хотела разговаривать и как будто не узнавала "родных", которые приехали её забирать. При этом представившийся племянником женщины Евгений увёз её в тот день без всяких комментариев.
Выходцева снялась в таких легендарных советских фильмах, как "Служебный роман", "Тихий Дон" и "Любимая женщина механика Гаврилова", а последний сериал с её участием — "Сын" — вышел в 2018 году.
Ранее Лайф сообщал, что народная артистка РФ 74-летняя Наталья Гвоздикова попала в больницу с подозрением на перелом шейки бедра после неудачного падения. После осмотра врачи отпустили актрису для амбулаторного лечения и восстановления.