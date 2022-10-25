Камеры сняли момент взрыва у телецентра в Мелитополе
Момент утреннего взрыва у телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе Запорожской области попал на камеры наблюдения. По оценке силовых служб региона, его мощность составила не менее 15 килограммов в тротиловом эквиваленте.
Момент взрыва у телецентра в Мелитополе. Видео © УМВД Запорожской области
В результате взрыва повреждения получили здание медиахолдинга, соседний с ним пятиэтажный жилой дом. Также досталось трём автомобилям — попавшему на видео и двум припаркованным во дворе машинам.
Утром 25 октября у телецентра в Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв. На данный момент известно о шести пострадавших, среди которых один ребёнок. По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, совершившие теракт были запечатлены камерами видеонаблюдения.
УМВД Запорожской области