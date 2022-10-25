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Опубликовано 25 октября 2022, 17:31

Камеры сняли момент взрыва у телецентра в Мелитополе

Момент утреннего взрыва у телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе Запорожской области попал на камеры наблюдения. По оценке силовых служб региона, его мощность составила не менее 15 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Момент взрыва у телецентра в Мелитополе. Видео © УМВД Запорожской области

В результате взрыва повреждения получили здание медиахолдинга, соседний с ним пятиэтажный жилой дом. Также досталось трём автомобилям — попавшему на видео и двум припаркованным во дворе машинам.

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Утром 25 октября у телецентра в Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв. На данный момент известно о шести пострадавших, среди которых один ребёнок. По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, совершившие теракт были запечатлены камерами видеонаблюдения.

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УМВД Запорожской области

Матвей Шандрыголов
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