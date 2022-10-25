Украинец собрал миллион гривен для ВСУ и проиграл всё на ставках

После начала специальной военной операции РФ Дыбский решил организовать сбор средств на помощь ВСУ через соцсети. Все неравнодушные присылали ему деньги на карту. За это Дыбский даже был награждён дипломом за волонтёрскую деятельность. Однако позднее выяснилось, что все средства с донатов пошли не на покупку техники для армии, а были проиграны на ставках. По данным источника, речь идёт о миллионе гривен.