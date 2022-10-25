Украинец собрал миллион гривен для ВСУ и проиграл всё на ставках
Житель Кривого Рога собрал миллион гривен для ВСУ и проиграл всё на ставках
Дмитрий Дыбский. Фото © T.me / mash_donbass
Житель украинского города Кривой Рог Дмитрий Дыбский в соцсетях организовал сбор средств на нужды ВСУ, однако все полученные деньги проиграл на ставках. Подробности истории публикует "Mash на Донбассе".
После начала специальной военной операции РФ Дыбский решил организовать сбор средств на помощь ВСУ через соцсети. Все неравнодушные присылали ему деньги на карту. За это Дыбский даже был награждён дипломом за волонтёрскую деятельность. Однако позднее выяснилось, что все средства с донатов пошли не на покупку техники для армии, а были проиграны на ставках. По данным источника, речь идёт о миллионе гривен.
Ранее Лайф рассказывал, что неизвестные злоумышленники вынесли шины и аккумуляторы из автомобилей, которые жители Латвии собирались пожертвовать Вооружённым силам Украины.