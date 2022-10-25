Из петербургского Госпиталя для ветеранов войн за пандемию уволилось меньше 1% сотрудников

Менее 1% сотрудников уволилось из петербургского Госпиталя для ветеранов войн во время пандемии коронавируса, об этом газете "Петербургский дневник" в свой юбилей рассказал руководитель медучреждения Максим Кабанов.

По его словам, коллектив Госпиталя наполовину состоит из женщин, а в среднем медперсонале таких большинство. При этом именно они являются "золотым фондом" организации, так как трудятся "по воле сердца".

"У нас особенный контингент — это представители старшей возрастной группы, почти все имеют коморбидную фоновую патологию, и, соответственно, наши медики находятся, как на подводной лодке: если кто-то дал слабину, то многие могут пострадать", — отметил Кабанов.

Текучка в госпитале небольшая. Через пандемию коронавируса прошла большая часть медперсонала, уволилился лишь 1%. И то, по словам Кабанова, речь идёт о тех, кому больше 60 лет. Ещё один человек был уволен из-за утраты доверия. Его взяли для усиления коллектива, но он показал себя не с лучшей стороны. При этом со всеми кандидатами Кабанов беседует лично. Ему важно понимать, соответствует ли соискатель критериям.

"2020 год показал, что многое в мире изменилось. Но мы готовы исполнять поставленные задачи, а мечта всегда должна быть перед нами", — заключил врач.