Хирург полевого госпиталя назвал участившиеся ранения на передовой

Хирурги из полевого госпиталя в ЛНР, которые каждый день спасают жизни раненых бойцов, рассказали о характере ранений.

"Мы в последнее время встречаемся с такими поражающими элементами, как шарики и стреловидные элементы. Они, несмотря на свои маленькие размеры, наносят очень большие повреждения внутри грудной и брюшной полостей", — пояснил РИА "Новости" один из медиков.

Врач обратил внимание, что такие поражающие элементы отличаются от обычных осколков и часто стали встречаться в последние два месяца. В свою очередь раненые бойцы предполагают, что по ним бьют шрапнельными снарядами, поскольку боеприпас подрывается в воздухе и поражающие элементы травмируют сразу большое количество военнослужащих.