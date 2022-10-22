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22 октября, 05:04

Хирург полевого госпиталя назвал участившиеся ранения на передовой

Хирург в полевом госпитале: Медики всё чаще сталкиваются со стреловидными элементами

Хирурги из полевого госпиталя в ЛНР, которые каждый день спасают жизни раненых бойцов, рассказали о характере ранений.

"Мы в последнее время встречаемся с такими поражающими элементами, как шарики и стреловидные элементы. Они, несмотря на свои маленькие размеры, наносят очень большие повреждения внутри грудной и брюшной полостей", пояснил РИА "Новости" один из медиков.

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Врач обратил внимание, что такие поражающие элементы отличаются от обычных осколков и часто стали встречаться в последние два месяца. В свою очередь раненые бойцы предполагают, что по ним бьют шрапнельными снарядами, поскольку боеприпас подрывается в воздухе и поражающие элементы травмируют сразу большое количество военнослужащих.

Ранее глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов рассказал, кого из медиков будут призывать в первую очередь. По его словам, при мобилизации в приоритете будут медицинские работники и врачи, которые имеют опыт участия в боевых действиях и оказания экстренной медпомощи, а также специалисты, работающие в государственных клиниках.

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ТАСС / Александр Колбасов

Юлия Коновалова

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