Россия запросила на 27 октября заседание Совбеза ООН по биолабораториям на Украине

Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по вопросу биолабораторий на территории Украины через два дня — на 27 октября. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"На этой неделе мы обеспечиваем работой весь Совет. Завтра мы будем говорить о соблюдении Устава ООН в свете запроса провести расследование в рамках резолюции 2231 (в связи с обвинениями в адрес Ирана о поставках беспилотников России. — Прим. Лайфа), а в четверг мы просим о встрече в соответствии со статьёй 6 Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", — уточнил дипломат.