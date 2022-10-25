Россия запросила на 27 октября заседание Совбеза ООН по биолабораториям на Украине
Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по вопросу биолабораторий на территории Украины через два дня — на 27 октября. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"На этой неделе мы обеспечиваем работой весь Совет. Завтра мы будем говорить о соблюдении Устава ООН в свете запроса провести расследование в рамках резолюции 2231 (в связи с обвинениями в адрес Ирана о поставках беспилотников России. — Прим. Лайфа), а в четверг мы просим о встрече в соответствии со статьёй 6 Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", — уточнил дипломат.
Ранее Минобороны России сообщало, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу различных биологических лабораторий на территории Украины. Кроме того, Лайф сообщал, что группа стран в ООН, в числе которых РФ, Китай, Белоруссия и другие, призвала задействовать механизм, предусмотренный статьёй 6 Конвенции о биологическом оружии (КБТО) по отношению к США.
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