"Я бы тоже включил для спонсора": Немцы сочли подозрительной тревогу во время визита Штайнмайера на Украину

Подписчики твиттер-аккаунта немецкого телеканала Tagesschau достаточно скептически отнеслись к новостям о том, что во время визита президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на Украину включилась воздушная тревога, из-за чего ему пришлось час просидеть в бомбоубежище.

"Если бы я был украинцем, я бы тоже включил ракетную тревогу для спонсора", — отметил один из комментаторов.

"Я ни на что сейчас не намекаю, но такое стечение обстоятельств, безусловно, поможет Украине получить больше денег", — заметил другой пользователь Сети.

Некоторые комментаторы и вовсе посчитали, что тревога была учебной, а кто-то подчеркнул, что подобное происходит каждый раз, когда на Украину приезжает кто-то из европейских лидеров.