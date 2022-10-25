"Я бы тоже включил для спонсора": Немцы сочли подозрительной тревогу во время визита Штайнмайера на Украину
Немцы не поверили в подлинность воздушной тревоги во время визита Штайнмайера на Украину
Подписчики твиттер-аккаунта немецкого телеканала Tagesschau достаточно скептически отнеслись к новостям о том, что во время визита президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на Украину включилась воздушная тревога, из-за чего ему пришлось час просидеть в бомбоубежище.
"Если бы я был украинцем, я бы тоже включил ракетную тревогу для спонсора", — отметил один из комментаторов.
"Я ни на что сейчас не намекаю, но такое стечение обстоятельств, безусловно, поможет Украине получить больше денег", — заметил другой пользователь Сети.
Некоторые комментаторы и вовсе посчитали, что тревога была учебной, а кто-то подчеркнул, что подобное происходит каждый раз, когда на Украину приезжает кто-то из европейских лидеров.
Ранее Лайф рассказывал, что прибывшему на Украину президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру пришлось больше часа просидеть в бомбоубежище из-за объявленной воздушной тревоги в Черниговской области.