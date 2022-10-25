В Сети раскрыли тайный смысл твита Зеленского о новом премьере Британии
Пользователи Twitter назвали Зеленского "попрошайкой" после твита с поздравлениями Сунаку
Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины
Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за пост с поздравлениями в адрес Риши Сунака в связи с вступлением в должность премьер-министра Великобритании. Юзеры увидели намёк на попытку получить больше денег в его словах о готовности продолжать наращивать стратегическое сотрудничество между Киевом и Лондоном.
"Перевод: поздравляю, теперь вы должны дать мне денег", — расшифровал твит пользователь Tristan.
"Ты скоро будешь просить денег, вот что ты имеешь в виду", — согласился с ним Faizz.
"Вы выстраиваетесь в очередь, чтобы выпросить ещё немного, да?" — пошутил Akirabi Yusuf khilla.
"То есть вы готовы потребовать больше денег и оружия?!" — написал пользователь с ником Klaus.
"У тебя достаточно денег, хватит выпрашивать", — обратился к Зеленскому ещё один юзер.
Ранее Лайф рассказывал, что экс-министр финансов Британии Риши Сунак остался единственным претендентом на пост премьера после того, как лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру. По версии газеты The Sunday Times, он вместе с супругой-дизайнером занимает 222-е место в списке богатейших людей страны. 20 октября Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Сегодня Карл III официально принял её отставку.
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