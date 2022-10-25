В Сети раскрыли тайный смысл твита Зеленского о новом премьере Британии

Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за пост с поздравлениями в адрес Риши Сунака в связи с вступлением в должность премьер-министра Великобритании. Юзеры увидели намёк на попытку получить больше денег в его словах о готовности продолжать наращивать стратегическое сотрудничество между Киевом и Лондоном.

"Перевод: поздравляю, теперь вы должны дать мне денег", — расшифровал твит пользователь Tristan.

"Ты скоро будешь просить денег, вот что ты имеешь в виду", — согласился с ним Faizz.

"Вы выстраиваетесь в очередь, чтобы выпросить ещё немного, да?" — пошутил Akirabi Yusuf khilla.

"То есть вы готовы потребовать больше денег и оружия?!" — написал пользователь с ником Klaus.

"У тебя достаточно денег, хватит выпрашивать", — обратился к Зеленскому ещё один юзер.