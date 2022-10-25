Штайнмайер попросил для Украины ПВО вместо танков после часа в бомбоубежище

ВСУ сейчас нуждаются в поставках систем противовоздушной обороны, а не танков. Об этом журналистам заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, которому час пришлось отсиживаться в бомбоубежище во время визита на Украину.

"В настоящее время это (поставка Украине боевых танков. — Прим. Лайфа) не является центральным требованием. На передний план сейчас вышла угроза с воздуха", — заявил Штайнмайер.

Он также заметил, что вопросы поставок Украине того или иного вооружения обсуждают правительства двух стран. По мнению Штайнмайера, ему в данный вопрос вмешиваться не нужно.