Штайнмайер попросил для Украины ПВО вместо танков после часа в бомбоубежище
Штайнмайер: Украине нужнее системы ПВО, а не танки
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в бомбоубежище в Черниговской области. Обложка © Telegram / BILD на русском
ВСУ сейчас нуждаются в поставках систем противовоздушной обороны, а не танков. Об этом журналистам заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, которому час пришлось отсиживаться в бомбоубежище во время визита на Украину.
"В настоящее время это (поставка Украине боевых танков. — Прим. Лайфа) не является центральным требованием. На передний план сейчас вышла угроза с воздуха", — заявил Штайнмайер.
Он также заметил, что вопросы поставок Украине того или иного вооружения обсуждают правительства двух стран. По мнению Штайнмайера, ему в данный вопрос вмешиваться не нужно.
"Я бы тоже включил для спонсора": Немцы сочли подозрительной тревогу во время визита Штайнмайера на Украину
Ранее Лайф рассказывал, что прибывшему на Украину президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру пришлось больше часа просидеть в бомбоубежище из-за объявленной воздушной тревоги в Черниговской области.