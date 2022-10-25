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25 октября, 18:33

Штайнмайер попросил для Украины ПВО вместо танков после часа в бомбоубежище

Штайнмайер: Украине нужнее системы ПВО, а не танки

<p>Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в бомбоубежище в Черниговской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/BILD_Russian/4602" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BILD на русском</a></p>

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в бомбоубежище в Черниговской области. Обложка © Telegram / BILD на русском

ВСУ сейчас нуждаются в поставках систем противовоздушной обороны, а не танков. Об этом журналистам заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, которому час пришлось отсиживаться в бомбоубежище во время визита на Украину.

"В настоящее время это (поставка Украине боевых танков. — Прим. Лайфа) не является центральным требованием. На передний план сейчас вышла угроза с воздуха", — заявил Штайнмайер.

Он также заметил, что вопросы поставок Украине того или иного вооружения обсуждают правительства двух стран. По мнению Штайнмайера, ему в данный вопрос вмешиваться не нужно.

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Ранее Лайф рассказывал, что прибывшему на Украину президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру пришлось больше часа просидеть в бомбоубежище из-за объявленной воздушной тревоги в Черниговской области.

Артур Белкин

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