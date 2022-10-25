В Ростовской области бабушки-волонтёры вяжут носки и свитера для бойцов СВО

В Ростовской области бабушки-волонтёры вяжут тёплые вещи, в том числе носки и шапки, для военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине. Проходит это в рамках всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ.

В Ростовской области бабушки-волонтёры вяжут носочки и свитера для бойцов. Видео предоставлено Лайфу

"Мы — матери, бабушки — в первую очередь обязаны поддержать наших воинов Отечества. Мне очень хотелось бы своими тёплыми руками связать тёплые вещи для наших воинов", — рассказала одна из волонтёрок.

Бабушки надеются, что их вещи помогут находящимся на передовой военнослужащим никогда не забывать о том, что их ждут дома. Для того чтобы присоединиться к акции, достаточно зарегистрироваться на сайте "Добро.рф". Организаторы будут рады видеть всех в рядах волонтёров.