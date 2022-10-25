У убившего жену звонаря из Жуковского заподозрили проблемы с психикой

У убившего жену звонаря из подмосковного Жуковского могут быть проблемы с психикой. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник, из-за этого он бывал неуравновешенным.

"Он сам говорил, что у него что-то с головой. То ли единоборствами занимался, ему голову отбили, то ли он контуженный в армии. Просто говорил, что у него проблемы со здоровьем", — сообщил собеседник телеканала.

Он также отметил, что коллеги из храма знали о состоянии звонаря, считали его добрым человеком, хоть иногда он и "дёргался". Источник полагает, что правоохранителям предстоит провести психиатрическую экспертизу, чтобы понять реальное состояние обвиняемого.