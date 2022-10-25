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25 октября, 18:58

У убившего жену звонаря из Жуковского заподозрили проблемы с психикой

У убившего жену звонаря из подмосковного Жуковского могут быть проблемы с психикой. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник, из-за этого он бывал неуравновешенным.

"Он сам говорил, что у него что-то с головой. То ли единоборствами занимался, ему голову отбили, то ли он контуженный в армии. Просто говорил, что у него проблемы со здоровьем", сообщил собеседник телеканала.

Он также отметил, что коллеги из храма знали о состоянии звонаря, считали его добрым человеком, хоть иногда он и "дёргался". Источник полагает, что правоохранителям предстоит провести психиатрическую экспертизу, чтобы понять реальное состояние обвиняемого.

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Напомним, что сегодня стало известно о жестоком убийстве больной деменцией 49-летней жительницы Жуковского. Позже выяснилось, что преступление совершил её муж — звонарь в местном храме. Он часто избивал погибшую из-за её недуга.

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ТАСС / Донат Сорокин

Матвей Шандрыголов

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