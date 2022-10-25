"Меня сейчас не будет": Москвич убил мать и покончил с собой, оставив брату странное сообщение

Мужчина убил 85-летнюю мать и покончил с собой на юго-западе Москвы. Его тело было обнаружено на козырьке подъезда дома по улице 26 Бакинских Комиссаров, а тело женщины — в квартире на восьмом этаже. По словам источника Лайфа, правоохранители выехали на место после того, как получили, предположительно, от родственника погибших странное сообщение.





Обеспокоенный мужчина сообщил полиции по телефону: "Позвонил брат и сказал: "Мамы больше нет, была драка, меня сейчас тоже не будет. Приезжай, ломай дверь".

Как сообщили в столичном СК, в настоящий момент следователи и криминалисты работают на месте трагедии, опрашивая соседей и восстанавливая картину произошедшего. 50-летнему сыну убитой назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. По факту случившегося было возбуждено дело по статье "Убийство".