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25 октября, 19:14

Полянский назвал высокой угрозу применения Киевом "грязной бомбы"

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский считает, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" высока.

"Мы полагаем, что это очень серьёзная опасность, серьёзная угроза. У Украины есть возможность, и у Украины есть все причины для её применения", — сказал журналистам дипломат.

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Полянский полагает, что власти Украины под руководством президента Владимира Зеленского пытаются вовлечь НАТО в прямое столкновение с Россией. Дипломат отметил также, что, несмотря на всю опасность такого развития событий, вооружённый конфликт Москвы и Запада выгоден Киеву. Он подчеркнул, что действия Москвы, обнародовавшей данные о планах Киева по ядерной провокации, помешали планам украинских властей.

В минувшие выходные стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона также сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО. Вопрос будет поднят и в Совбезе ООН.

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ТАСС / AP / John Minchillo

Иван Косицын

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