Полянский назвал высокой угрозу применения Киевом "грязной бомбы"

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский считает, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" высока.

"Мы полагаем, что это очень серьёзная опасность, серьёзная угроза. У Украины есть возможность, и у Украины есть все причины для её применения", — сказал журналистам дипломат.