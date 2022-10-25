Песков: Подход США к планам Украины по применению "грязной бомбы" непозволителен

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал несерьёзной и непозволительной позицию США по поводу планов украинской власти по применению "грязной бомбы".

"Это подход, далёкий от серьёзности, это подход, который, я бы сказал, непозволителен на фоне серьёзности той опасности, о которой мы говорим", — сказал он журналистам.