Песков: Подход США к планам Украины по применению "грязной бомбы" непозволителен
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал несерьёзной и непозволительной позицию США по поводу планов украинской власти по применению "грязной бомбы".
"Это подход, далёкий от серьёзности, это подход, который, я бы сказал, непозволителен на фоне серьёзности той опасности, о которой мы говорим", — сказал он журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ ещё раз обратил внимание на "большую опасность, которая кроется в реализации тех самых планов, зафиксированных у украинцев", а также предложил оставить это "на совести этих самых телефонных собеседников и тех, кто выступал с заявлениями".
Как рассказывал Лайф, в выходные стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона также сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО. Вопрос будет поднят и в Совбезе ООН.
ТАСС / Пётр Ковалёв