НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 октября, 10:48

Песков: Подход США к планам Украины по применению "грязной бомбы" непозволителен

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал несерьёзной и непозволительной позицию США по поводу планов украинской власти по применению "грязной бомбы".

"Это подход, далёкий от серьёзности, это подход, который, я бы сказал, непозволителен на фоне серьёзности той опасности, о которой мы говорим", — сказал он журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ ещё раз обратил внимание на "большую опасность, которая кроется в реализации тех самых планов, зафиксированных у украинцев", а также предложил оставить это "на совести этих самых телефонных собеседников и тех, кто выступал с заявлениями".

Россия призвала ООН не допустить "гнусного преступления" Киева с "грязной бомбой"

Россия призвала ООН не допустить "гнусного преступления" Киева с "грязной бомбой"

Как рассказывал Лайф, в выходные стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона также сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО. Вопрос будет поднят и в Совбезе ООН.

Обложка ©

ТАСС / Пётр Ковалёв

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров