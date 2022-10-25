СБУ окрестила двух блогеров "связными" РИА "Новости" и обвинила в госизмене

Служба безопасности Украины предъявила двум жителям Николаева обвинение в госизмене, утверждая, что они якобы сотрудничали с российским РИА "Новости". Об этом сообщает в Telegram пресс-служба СБУ.

Как утверждает спецслужба, задержанные "выдавали себя за блогеров", а в действительности якобы являлись "связными" российского агентства. Обвиняемым вменили статью о госизмене, совершённой в условиях военного положения. СБУ говорит, что они готовили "заказные сюжеты".

При этом пресс-служба РИА "Новости" назвала фейком заявления украинских спецслужб о задержании своих "связных". Там подчеркнули, что у агентства никогда не было и нет никаких сотрудников в Николаеве. СМИ публикует информацию, полученную от местных жителей через их знакомых в различных населённых пунктах.

"Никогда и никто из них не был и не является ни сотрудником, ни тем более "связным" РИА "Новости" — таких должностей в нашем штатном расписании нет", — пояснили в РИА "Новости".