СБУ окрестила двух блогеров "связными" РИА "Новости" и обвинила в госизмене
СБУ обвинила в госизмене двух жителей Николаева за якобы сотрудничество с РИА "Новости"
Служба безопасности Украины предъявила двум жителям Николаева обвинение в госизмене, утверждая, что они якобы сотрудничали с российским РИА "Новости". Об этом сообщает в Telegram пресс-служба СБУ.
Как утверждает спецслужба, задержанные "выдавали себя за блогеров", а в действительности якобы являлись "связными" российского агентства. Обвиняемым вменили статью о госизмене, совершённой в условиях военного положения. СБУ говорит, что они готовили "заказные сюжеты".
При этом пресс-служба РИА "Новости" назвала фейком заявления украинских спецслужб о задержании своих "связных". Там подчеркнули, что у агентства никогда не было и нет никаких сотрудников в Николаеве. СМИ публикует информацию, полученную от местных жителей через их знакомых в различных населённых пунктах.
"Никогда и никто из них не был и не является ни сотрудником, ни тем более "связным" РИА "Новости" — таких должностей в нашем штатном расписании нет", — пояснили в РИА "Новости".
Ранее Лайф писал, что на Украине арестовали главу "Мотор Сич" Богуслаева, обвиняемого в коллаборационизме. Также под стражу был заключён руководитель одного из департаментов этого предприятия.
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