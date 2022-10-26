Украина получила от США первые два комплекса NASAMS

США передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS. С таким заявлением выступил генеральный директор американской компании Raytheon Technologies, являющейся производителем этих вооружений, Грег Хейес.

"Мы только что поставили два комплекса NASAMS. Мы передали два комплекса правительству [США] пару недель назад. Уже сегодня идёт их развёртывание на Украине", — сказал гендиректор Raytheon Technologies в интервью телекомпании CNBC.

ЗРК NASAMS — это передвижной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими целями на малых и средних высотах. Является системой противовоздушной обороны малого и среднего радиуса действия.