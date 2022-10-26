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26 октября, 01:08

Украина получила от США первые два комплекса NASAMS

Производитель NASAMS: Украине переданы первые два комплекса

США передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS. С таким заявлением выступил генеральный директор американской компании Raytheon Technologies, являющейся производителем этих вооружений, Грег Хейес.

"Мы только что поставили два комплекса NASAMS. Мы передали два комплекса правительству [США] пару недель назад. Уже сегодня идёт их развёртывание на Украине", сказал гендиректор Raytheon Technologies в интервью телекомпании CNBC.

Пентагон случайно разоблачил ложь Зеленского о ракетных комплексах NASAMS

Пентагон случайно разоблачил ложь Зеленского о ракетных комплексах NASAMS

ЗРК NASAMS — это передвижной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими целями на малых и средних высотах. Является системой противовоздушной обороны малого и среднего радиуса действия.

Несколько дней назад представитель Пентагона высокого ранга сообщил, что американские власти собираются в ближайшие несколько недель переправить Украине первые обещанные ЗРК NASAMS. По его словам, США уже передали Киеву большое число разных средств ПВО, включая свыше 1,4 тысячи ПЗРК Stinger.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / TOMS KALNINS

Юлия Коновалова

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