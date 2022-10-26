Украина получила от США первые два комплекса NASAMS
Производитель NASAMS: Украине переданы первые два комплекса
США передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS. С таким заявлением выступил генеральный директор американской компании Raytheon Technologies, являющейся производителем этих вооружений, Грег Хейес.
"Мы только что поставили два комплекса NASAMS. Мы передали два комплекса правительству [США] пару недель назад. Уже сегодня идёт их развёртывание на Украине", — сказал гендиректор Raytheon Technologies в интервью телекомпании CNBC.
ЗРК NASAMS — это передвижной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими целями на малых и средних высотах. Является системой противовоздушной обороны малого и среднего радиуса действия.
Несколько дней назад представитель Пентагона высокого ранга сообщил, что американские власти собираются в ближайшие несколько недель переправить Украине первые обещанные ЗРК NASAMS. По его словам, США уже передали Киеву большое число разных средств ПВО, включая свыше 1,4 тысячи ПЗРК Stinger.
ТАСС / ЕРА / TOMS KALNINS