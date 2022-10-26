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26 октября, 00:48

С Байконура стартовала ракета "Союз-2.1А" с грузовым кораблём "Прогресс МС-21"

С космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-21", который отправится к Международной космической станции. Как сообщает ТАСС из Центра управления полётами (ЦУП), корабль уже выведен на орбиту.

"Прогресс МС-21" отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Полёт к МКС пройдёт по двухсуточной схеме. Стыковка с малым исследовательским модулем "Поиск" российского сегмента станции намечена на 05:50 мск 28 октября.

Корабль доставит на МКС свыше 2,5 тонны грузов: топливо, питьевую воду, азот для поддержания атмосферы на станции, ресурсную аппаратуру для систем российского сегмента, средства индивидуальной защиты, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения. В "посылке" также — новая одежда, продукты и рационы питания.

Космический грузовик несёт также на МКС укладки с оборудованием для проведения экспериментов по исследованию пищеварительной и иммунной систем, костной ткани человека в космосе, загрязнений от двигателей и изучению слоистых облаков в атмосфере. В отсеке корабля содержатся также катушки филамента, которые будут использованы в качестве расходного материала в 3D-принтере.

С Байконура стартовала ракета "Союз-2.1а" с кораблём "С.П. Королёв"

С Байконура стартовала ракета "Союз-2.1а" с кораблём "С.П. Королёв"

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы РФ осуществили пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с двумя спутниками на борту с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в Минобороны России.

Обложка ©

ТАСС / Минобороны РФ

Дмитрий Алексиевич

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