"Будет не до политики Путина": Названо неожиданное условие для отказа от поддержки Украины

Страны Запада откажутся от помощи Украине в случае падения температуры в домах. Такое предположение сделал депутат Сейма и бывший замглавы МИД Польши Павел Коваль. В интервью Interia он заявил, что вооружённый конфликт на территории Украины продолжается из-за поддержки Запада.

"Если температура в квартирах в Берлине и Париже будет низкой, много чего может произойти. Даже два-три градуса вниз могут сделать так, что Западу будет не до политики Владимира Путина", — сказал Коваль.

Он допустил, что именно Германия и Франция могут первыми начать борьбу с энергокризисом: это связано с тем, что в этих странах люди много лет живут в комфорте, что характерно для государств, создавших Европейское сообщество угля и стали.