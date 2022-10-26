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26 октября, 00:18

"Будет не до политики Путина": Названо неожиданное условие для отказа от поддержки Украины

Польский депутат: Запад перестанет помогать Киеву после падения температуры в домах

Страны Запада откажутся от помощи Украине в случае падения температуры в домах. Такое предположение сделал депутат Сейма и бывший замглавы МИД Польши Павел Коваль. В интервью Interia он заявил, что вооружённый конфликт на территории Украины продолжается из-за поддержки Запада.

"Если температура в квартирах в Берлине и Париже будет низкой, много чего может произойти. Даже два-три градуса вниз могут сделать так, что Западу будет не до политики Владимира Путина", сказал Коваль.

Он допустил, что именно Германия и Франция могут первыми начать борьбу с энергокризисом: это связано с тем, что в этих странах люди много лет живут в комфорте, что характерно для государств, создавших Европейское сообщество угля и стали.

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Ранее сообщалось, что в нескольких городах Германии состоялись митинги в защиту социальной справедливости в условиях энергетического кризиса. Всего в мирных шествиях приняло участие около 20 тысяч человек.

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ТАСС / ЕРА / Marcin Bielecki

Юлия Коновалова

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